Considerado o maior festival de curtas do Vale do Paraíba e Cone Leste Paulista, o CineFest Gato Preto reúne mais de 10 sessões cinematográficas, apresentando 55 curtas-metragens de todo o Brasil. O evento teve sua data antecipada. Tradicionalmente no mês de novembro, o CineFest acontece, neste ano, no mês de setembro, e vem em 2020 com novidade: uma sessão inteiramente dedicada a videoclipes.

Produtores de cinema de todo o Brasil e do Vale do Paraíba podem inscrever suas produções para o festival até o dia 31 de março, através do site www.cinefestgatopreto.com.br. O Cinefest já possui uma forte marca educacional, que divide as sessões pelas seguintes áreas do cinema: roteiro, edição, atuação, arte, fotografia, produção, montagem e desenho de som.

Além dos 4 dias do festival de curtas, o Gato Preto têm outras atividades. A Novena Cinematográfica, que antecede o festival, leva para 9 cidades do Vale do Paraíba (incluindo Lorena), uma sessão de curtas-metragens e um bate-papo, tudo regado a um lanche compartilhado pelos donos da casa.

Já o GatoLab é um laboratório de roteiro para curtas-metragens, o primeiro da região. Nele, os participantes desenvolvem seu projeto, com a consultoria de cineastas em todas as etapas do processo. Ao final, o melhor roteiro recebe como prêmio uma verba para a produção do curta.

Por último, o Itinerância Gato Preto percorre as mesmas 8 cidades da Novena (com exceção de Lorena). Desta vez, o evento leva parte do festival para espaços públicos da cidade, em parceria com as prefeituras de cada uma delas.