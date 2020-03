Partindo de um contexto real e expondo o racismo estrutural dos Estados Unidos da década de 1950, Território Lovecraft une ficção histórica, fantasia e pulp noir em uma coletânea de contos premiados com o Endeavour Awards e finalista do World Fantasy Award. O sucesso extrapolou as páginas dos livros e ganhou as telas de TV. Baseada na obra de Matt Ruff, a série Lovecraft Country será produzida por Jordan Peele e J.J. Abrams e tem estreia prevista ainda para este ano na HBO. Lançado pela Intrínseca no clube de assinaturas intrínsecos, em janeiro, o livro chega em março às livrarias de todo o país em uma bela edição com capa dura e pintura trilateral.



Território Lovecraft apresenta o leitor a Atticus Turner, um soldado de 22 anos, veterano da Guerra da Coreia e fã de H. P. Lovecraft. Ao descobrir que o pai desapareceu, ele volta à Chicago, sua cidade natal, para, com o tio e uma amiga, partir em uma missão de resgate. Uma viagem que poderia ser trivial, não fosse o fato de Atticus ser um rapaz negro no auge da segregação racial nos Estados Unidos. No percurso até a mansão do herdeiro da propriedade que mantinha um dos ancestrais de Atticus escravizado, o grupo enfrentará sociedades secretas, rituais sanguinolentos e o preconceito de todos os dias.

Atticus encontrará o pai acorrentado, mantido prisioneiro por uma confraria secreta, que orquestra um ritual cujo principal personagem é o próprio jovem. Sua única esperança de salvação, no entanto, pode ser a semente da destruição de toda a sua família. E esta é apenas a primeira parada de uma jornada impressionante. Estruturado ao mesmo tempo como uma coletânea de contos e um romance, Território Lovecraft apresenta, além de personagens memoráveis, elementos sobrenaturais, como casas assombradas e portais para outras realidades, objetos enfeitiçados e livros mágicos. O livro faz um retrato caleidoscópico do racismo — o fantasma que até hoje assombra o mundo.

Sobre o autor: Matt Ruff nasceu na cidade de Nova York. Aos cinco anos, decidiu que seria autor de ficção, e passou a infância e a adolescência aprendendo a contar histórias. Hoje é autor aclamado pela crítica, vencedor de diversos prêmios. Território Lovecraft é seu primeiro livro publicado pela Intrínseca.

Território Lovecraft

Autor: Matt Ruff

Tradução: Thais Paiva

Editora: Intrínseca

Páginas: 352

Preço: R$ 59,90 (impresso) / R$ 39,90 (e-book)