A direção do Cine PE decidiu adiar o festival, inicialmente marcado para o período de 25 a 31 de maio, para a semana de 24 a 30 de agosto. Essa data poderá ainda sofrer alterações, caso haja alguma orientação governamental relacionada com a retomada da realização de eventos, que mobilizem algum modo de aglomeração.

Vale destacar, que o Cine PE 2020 levará em conta as tendências que poderão advir da experiência da pandemia, no que tange aos aspectos da mobilização de público e suas relações possíveis com novos hábitos e costumes. Será bem provável que esses esforços passarão, inicialmente, por critérios de readaptação ao estilo convencional do que seja um modelo de festival de cinema, talvez até ajustando novas tendências comportamentais. O Cine PE também estará atento às inovações que permitam a aceitação de ações virtuais, com base nas experiências observadas durante a pandemia e em total respeito às preferências de quem ainda não se sinta seguro em participar na forma tradicional das relações sociais.

Diante disso, o projeto irá inovar nos seguintes pontos:

1) algumas exibições em sala convencional, com regras claras de limitação de público, distanciamento na disposição da acomodação nos assentos e segurança preventiva (uso de máscaras e orientações sobre higiene básica, enquanto se usar a sala);

2) algumas exibições veiculadas por rede social, via Internet (sendo possível até mostras retrospectivas);

3) algumas exibições abertas, no velho modelo “autocine” ou drive-in, também dentro das regras de segurança;

4) programações dos seminários, das oficinas e do mercado (subprojeto TELA), num mix de modelo menos presencial e mais virtual.