O É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários tornou-se um dos parceiros oficiais do Marché du Film no Cannes Docs 2020. Devido à crise da pandemia do Covid-19, o tradicional mercado de filmes do Festival de Cannes acontece pela primeira vez no formato virtual.

O Cannes Docs organiza uma série de atividade on-line, com exibição de filmes, discussão de projetos, workshops, debates e pontos virtuais de encontro. O É Tudo Verdade apresenta no próximo dia 23 um Doc Talk sobre a convergência entre o documentário político e o autobiográfico na América Latina. Organizado e mediado por Amir Labaki, diretor do festival, contará com a diretora brasileira Petra Costa (Democracia em Vertigem) e o argentino Andrés Di Tella (A Televisão e Eu), além da curadora Anna Glogowski como co-mediadora. Exclusivo para participantes do Marché du Film, o Doc Talk será disponibilizado pelas mídias sociais do É Tudo Verdade a partir das 19h do mesmo dia 23.

Devido à emergência epidemiológica provocada pela pandemia do Covid-19, o É Tudo Verdade 2020 realizou uma primeira parte de sua 25ª edição com uma programação especial on-line, entre 25 de março e 15 de abril passado. O festival presencial, com as mostras competitivas, projeções especiais e debates, acontecerá entre 24 de setembro e 4 de outubro próximo, simultaneamente em São Paulo e Rio de Janeiro.