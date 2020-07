Nesta quinta-feira, dia 23/07, às 17h, o projeto de extensão universitária Aruandando no Campus (UFPB), realiza mais uma ‘Live de Cinema’, desta vez com o ator, compositor e guitarrista Bukassa Kabengele, e mediação do professor e diretor da 15ª edição do Festival Aruanda, Lúcio Vilar.

Bukassa Kabengele é um congolês da Republica Democrática do Congo nascido em Bruxelas (Bélgica). Veio da África para o Brasil em 1980 aos 10 anos de idade tornando-se brasileiro por naturalização. No ramo artístico, apresenta uma carreira profissional de 30 anos, entre Artes Cênicas (ator) e Musica (cantor, guitarrista e compositor).

Com uma carreira brilhante foi o primeiro brasileiro a conquistar o prêmio de melhor ator no Festival de San Sebastian e levou o trofeu também no Fest Aruanda no ano passado pelo filme Pacificado, ainda inédito no Brasil.

As ‘Lives de Cinema’ são realizadas todas as quintas-feiras, no canal Youtube @FestAruanda, e já teve como convidada a jornalista, crítica de cinema e repórter da Revista de CINEMA Maria do Rosário Caetano, os cineastas Eliézer Rolim e Edson Lemos, a cineasta Susanna Lira e a atriz Mayana Neiva.

E seguem abertas as inscrições para o 15º Festival Aruanda do Audiovisual Brasileiro. Podem o ser feitas até o dia 11 de agosto em plataforma especial no site oficial do festival (www.festaruanda.com.br).