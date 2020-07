Pelo quarto ano consecutivo, o Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM vai realizar o Encontro de Coprodução do Mercosul – ECM, programação já consolidada na agenda do Fórum Audiovisual do festival e, esse ano, com LAB (laboratório) de projetos com 10 horas de conteúdo em consultorias individuais com especialistas, biblioteca de pitching, biblioteca de projetos para comercialização e mais 10 horas de palestras formativas on-line com perguntas e respostas em tempo real.

O LAB terá o total 10 horas de consultorias individuais sempre com um representante de cada área. Sendo eles, os produtores Agostina Chiarino – Mutante Cine (Uruguai), Leonardo Mecchi – Enquadramento Produções (Brasil) e Gabriela Sabaté – Sabaté Films (Paraguai), os agentes de vendas Claudia Rodriguez – Preciosa (Colômbia), Lidia Damatto – Figa Films (EUA) e Denise Jancar – Promovere (Brasil), além de Canal de TV ou Distribuidora e Mercado ou Festival que serão divulgados de acordo com o perfil dos projetos inscritos.

Podem se inscrever para o LAB projetos de coprodução de Cinema e TV para longa-metragem e séries no âmbito do Mercosul, no gênero ficção e documental. As atividades ocorrerão durante todo o mês de setembro com a finalização no ECM entre os dias 24 e 30.

O Encontro firma um dos propósitos do FAM que é a integração e o fortalecimento das produções do mercado comum do sul entre produtoras de conteúdo audiovisual e players interessados em identificar oportunidades de coprodução, desenvolvimento de conteúdo, distribuição, aquisição, além de fomentar a disseminação de estratégias para o desenvolvimento de negócios internacionais.

As Palestras Formativas serão com o Fundo Berlinale World Cinema Fund – WCF, BAM/Proimágenes, Programa Ibermedia e Bravi/Brazilian Content. E, pela primeira vez, o evento terá um “crossover”, muito famoso em séries, de Mercados entre o ECM e o Bolívia LAB.

As inscrições para o LAB seguem até às 18h do dia 18 de agosto, através da plataforma www.benfeitoria.com/famdetodos, escolhendo a recompensa LAB ECM. O Regulamento está disponível na página Fórum e dúvidas podem ser enviadas para o e-mail ecm@panvison.com.br.

Em breve o evento divulgará informações para as modalidades Negocial e Work in Progress. Para Ouvinte, as inscrições podem ser realizadas através da plataforma www.benfeitoria.com/famdetodos, escolhendo a recompensa FAM Profissional.