Nesta segunda-feira (3/08), estreia na TV Cultura a série Elas, que retrata mulheres que fizeram, e ainda fazem, história no cinema brasileiro. Apresentada por Luciana Vendramini, que também é coprodutora juntamente com o diretor Nelson Foerster, a produção – inédita na TV aberta – traz nomes que revolucionaram a cena nacional, como Ruth de Souza, Tônia Carrero, Odete Lara, Elke Maravilha, Beth Goulart, Carla Camurati, Anna Muylaert e muitas outras, e vai ao ar, em 25 episódios, às segundas-feiras, às 19h45.

Com um olhar analítico e, ao mesmo tempo, descontraído, Elas traça um panorama da história do cinema no país por meio da vida de artistas que abriram caminho para outras profissionais. Ou seja, possibilitaram o trabalho de mulheres que conhecemos hoje e que, no futuro, ainda conheceremos. Elas desvenda histórias e lendas de mulheres do cotidiano, que romperam barreiras sociais e se transformaram em referências e, até mesmo, heroínas.

Dividida em três frentes, a série apresenta a trajetória de eternas divas, musas atemporais, como Tônia Carrero, Odete Lara e Norma Bengell; os bastidores das grandes produções pela ótica de diretoras, escritoras e produtoras de renome, incluindo Carla Camurati, Laís Bodansky e Anna Muylaert; e, finalmente, os relatos de divas icônicas como Bruna Lombardi, Virginia Cavendish e Maria Luisa Mendonça.