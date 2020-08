O NordesteLAB, plataforma de articulação e fomento que conecta agentes e promove atividades para profissionais, estudantes e público da área do audiovisual, realiza sua 6ª edição entre os dias 3 e 13 de novembro, pela primeira vez, no formato totalmente virtual. O evento está com inscrições abertas para a participação nas Rodadas de Negócios e Laboratório de Projetos. Os interessados podem se inscrever em http://nordestelab.com.br, até 4 de setembro (para Laboratório de Projetos) e até 11 de setembro (Rodadas de Negócios).

Nas Rodadas de Negócios, produtoras do Nordeste, Norte e Centro-Oeste têm a oportunidade de apresentar seus projetos e obras aos 41 players já confirmados, entre canais de TV, distribuidoras, agregadores e plataformas de vídeo, com fins de firmar parcerias para sua realização ou licenciamento.

As empresas produtoras que se inscreverem também poderão submeter propostas de ficção, documentário e animação, em formato de série ou longa-metragem, em fase de desenvolvimento e com potencial de coprodução para o Laboratório de Projetos. Nesta categoria, serão 8 selecionados para uma imersão de 30 horas, voltada para o desenvolvimento criativo e negocial, através de masterclasses coletivas e consultorias individuais, voltadas para as necessidades de cada projeto. O laboratório é finalizado com um pitching, para o qual os participantes terão uma preparação específica, em que os realizadores apresentam suas propostas aos players.

O NordesteLAB acontece anualmente desde 2015 em Salvador e é o maior evento do mercado audiovisual do Brasil fora do eixo Rio-São Paulo. Nas cinco edições anteriores, 354 empresas produtoras e mais de 50 players participaram do evento, realizando 1360 reuniões de negócios. O potencial de negócios da edição de 2019 foi de cerca de R$68,6 milhões.

O NordesteLAB é produzido pelo Laboratório Audiovisual e conta com a coprodução da Janela do Mundo. A edição 2020 é viabilizada por meio do Edital Setorial de Audiovisual 2019, com apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Fundação Cultural do Estado da Bahia e Secretaria de Cultura da Bahia.