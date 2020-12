A 11ª edição do Festival Varilux de Cinema Francês realiza um debate sobre roteiros e remakes com o francês Olivier Gorce, roteirista de “Persona Non Grata”, e o brasileiro Renato Ciasca, roteirista e produtor de “O Invasor”. A atividade será gratuita e realizada de forma online, na próxima quinta-feira, dia 3, às 18h. Exibido em sessões no país inteiro, desde o começo do festival, o filme “Persona Non Grata”, de Roschdy Zem, é uma adaptação do drama brasileiro de 2002, “O Invasor”, dirigido por Beto Brant e com nomes como Paulo Miklos, Marco Ricca e Alexandre Borges, no elenco.

O encontro com os roteiristas terá tradução simultânea e transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube do festival, através dos links https://www.youtube.com/user/variluxcinefrances e https://pt-br.facebook.com/variluxcinefrances. Juntos, Olivier Gorce e Renato Ciasca vão falar sobre as questões de adaptação de um filme.

Oliver Gorce é roteirista de filmes como “In Guerra” (2018), “A Lei do Mercado” (2015), “Chocolate”(2016), entre outros. Renato Ciasca é produtor, diretor e roteirista. Entre seus trabalhos, destaque para os filmes: “Ação entre Amigos” (1998), “Cão sem Dono” (2005), “Eu Receberia as Piores Notícias dos seus Lindos Lábios” (2012) e “Sangue Azul” (2015).