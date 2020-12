A Paris Filmes e a Migdal Filmes lançam nos cinemas, no 3 de dezembro, “M-8 – Quando a Morte Socorre a Vida”. O longa é dirigido pelo cineasta Jeferson De (do premiado “Bróder”) e saiu vencedor na categoria Melhor Filme de Ficção, por voto popular, do último Festival do Rio. Protagonizado por Juan Paiva (Maurício), o filme é baseado no livro homônimo de Salomão Polakiewicz.

“M8” conta a história de Maurício, jovem negro que ingressa como aluno cotista na Universidade Federal de Medicina. Ao chegar na instituição, é confrontado com uma dura realidade: o corpo que servirá para estudo na aula de anatomia – quase sempre de indigentes – é também negro. Impactado com a experiência, Maurício se vê envolvido com M-8, como o jovem morto é chamado, e inicia uma saga para desvendar sua identidade, enfrentando as próprias angústias e repensando o próprio lugar na sociedade.

Além de refletir sobre preconceito e exclusão, o filme toca em questões universais sobre sentimentos e relacionamentos. Integram o elenco, Juan Paiva, Mariana Nunes, Giulia Gayoso, Bruno Peixoto, Fábio Beltrão, Zezé Motta, Malu Valle, Dhu Moraes, Henri Pagnoncelli, Pietro Mario, Alan Rocha, Higor Campagnaro e Raphael Logam, como M-8. Ailton Graça, Léa Garcia, Rocco Pitanga e Lázaro Ramos fazem participações especiais.