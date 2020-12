Até o dia 12 de dezembro, a Objetiva Produções Cinematográficas recebe inscrições para duas oficinas virtuais gratuitas de cinema, voltadas para jovens de 12 a 18 anos. Uma das oficinas ensina como fazer um filme pelo celular e a outra, um filme de animação. São quarenta vagas, nas duas oficinas, com carga horária de 30 horas cada. Os encontros virtuais acontecem em dezembro e janeiro. Os participantes receberão certificados e terão seus filmes exibidos no 3º Festival Internacional de Cinema Educa Claquete Ação (ECA). As inscrições gratuitas podem ser realizadas no site https://festivaleca.com.br/mostra.

Com sete encontro virtuais, a Oficina de Animação é voltada para jovens de 12 a 16 anos, e acontece a partir do dia 14 de dezembro. Nela, o aluno vai aprender todas as etapas do processo de criação de um filme de animação, desde a criação e confecção de personagens, cenários, até fazer um flip book, um storyboard, além de adquirir noções de filmagem e edição.

Na oficina de janeiro, jovens entre 12 e 18 anos vão fazer um curta-metragem usando apenas um celular. Nela, vão aprender técnicas de filmagem, decupagem de imagens, roteiro e produção.