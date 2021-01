Em 2021, o Projeto Paradiso vai contar com novo parceiro internacional de peso: o Hubert Bals Fund. O Projeto Paradiso vai aportar 10 mil euros ao renomado fundo internacional, a fim de fortalecer seu apoio a projetos brasileiros dentro do HBF Script and Project Development.

Ainda dentro dessa parceria, que integra o programa Brasil no Mundo, o Projeto Paradiso vai também oferecer um reconhecimento adicional de US$ 1 mil a todos os projetos brasileiros selecionados pelo HBF, a serem utilizados para o desenvolvimento do projeto. Em contrapartida, os roteiristas participarão do Paradiso Multiplica – iniciativa de difusão de conhecimento dos profissionais apoiados pelo Projeto Paradiso.

O Hubert Bals Fund tem mais de 30 anos de atuação e uma longa história de apoio ao cinema brasileiro. Desde a sua criação, ele já apoiou 66 filmes nacionais, e o Brasil hoje representa quase 10% dos candidatos ao seu financiamento.