Pioneiro na exibição de curtas na internet brasileira, o site Curta o Curta completa 20 anos. E, para celebrar, realizará, através da Lei Aldir Blanc – Fomento a Todas as Artes, o Festival Curta o Curta, selecionando 20 filmes feitos a partir do ano 2000. Cada curta selecionado ganhará 500 reais pela participação no evento, que será online, nos dias 12, 13 e 14 de março. As inscrições vão até 22 de fevereiro, pelo site www.curtaocurta.com, podendo participar curtas com até 15 minutos de duração, de todos os gêneros, produzidos por brasileiros/as, mesmo que no exterior. Um júri formado por Cavi Borges e Helena Ignez, dois ícones do cinema brasileiro, definirão três destaques que ganharão mais 500 reais de premiação – totalizando mil reais em prêmio.

O Festival Curta o Curta, que foi criado por Guilherme Whitaker, que inventou o site Curta o Curta (COC) em 2000, uma novidade na ocasião, é uma realização da WSET Multimídia em parceria com a KZL Filmes, com produção de GuiWhi e curadoria de Christian Caselli e Simone Rodrigues.