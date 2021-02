Atendendo a pedidos e entendendo a crescente demanda por oportunidades de aperfeiçoamento no setor de audiovisual, o Festival de Cinema Baiano (FECIBA) abrirá, neste sábado (27/02), mais 30 vagas para cada oficina. Baianos que já trabalham na área ou estão atuando de forma amadora devem ficar de olho nas redes sociais @feciba, onde será publicada a disponibilidade das inscrições, ou pelo link www.linktr.ee/feciba.

Os encontros acontecem em março, sempre de 9h às 12h, e serão facilitados por nomes reconhecidos do cinema baiano. Nesta edição, serão promovidas as oficinas de Desenho de Produção, com Solange Lima, dias 16 e 17; Roteiro, com Orlando Senna, dias 18 e 19; Direção e as sete artes do cinema, com Cecília Amado, dias 22 e 23; e Produção audiovisual para Internet, com Thiago Almasy, dias 24 e 25. Com a ampliação da oferta de vagas, o festival contemplará, nesta edição, 240 inscritos para essas formações.

Após uma lacuna de cinco anos, a vitrine do cinema baiano está de volta em formato totalmente online, atendendo aos protocolos de segurança para contenção da pandemia da COVID-19. Com o tema “Dentro de casa, asa”, o FECIBA promove sua nova edição entre os dias 15 e 26 de março. A programação contempla ainda conta com exibições de 50 filmes, 20 lives-debates e 2 lives-show.