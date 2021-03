"Dois Dias, uma Noite", dos irmãos Dardenne

Com o lançamento da plataforma digital Reserva Imovision, a distribuidora chega ao mercado de streaming em abril com mais de 250 títulos do seu catálogo, novas aquisições inéditas e séries selecionadas. Toda semana, a plataforma estreará novos conteúdos. A previsão é chegar a 1.000 títulos até o fim de 2021.

O acesso as obras poderá ser feito através de duas modalidades, por assinatura, com acesso a todos os filmes da plataforma, ou por aluguel de título durante 72 horas, sem precisar ser assinante. A Reserva Imovision pode ser acessada pelo computador, pela televisão (Smart TV com sistema Android TV, Apple TV ou Roku) e pelo aplicativo, disponível em iOS ou Android.

Entre os destaques disponíveis já no lançamento da plataforma, estão 73 longas exibidos no Festival de Cannes, como A Fita Branca, de Michael Haneke, Em Pedaços, de Fatih Akin, A Assassina, de Hou Hsiao-hsien, 120 Batimentos por Minuto, de Robin Campillo, O Império da Paixão, de Nagisa Oshima, Dois Dias, uma Noite e O Garoto da Bicicleta, dos irmãos Dardenne. Também estão na lista produções que causaram sensação, como Love, de Gaspar Noé, e Hiroshima mon Amour, de Alain Resnais.

Além de 26 filmes que participaram do Festival de Berlim, como os vencedores do Urso de Ouro A Separação, de Asghar Farhadi, e Instinto Materno, de Calin Peter Netzer, e o Urso de Prata de atriz Gloria, de Sebastián Lelio, além de títulos de dois mestres do cinema, Jean-Luc Godard (Masculino-Feminino) e Alain Resnais (Amar, Beber e Cantar). E, ainda, 22 obras que estiveram no Festival de Veneza, entre elas, Pasolini, de Abel Ferrara, Potiche – Esposa Troféu, de François Ozon, estrelado por Catherine Deneuve, Amor, Drogas e Nova York, que colocou os irmãos Safdie no radar, e Minha Terra África, de Claire Denis.

Também não faltam indicados ao Oscar, como Incêndios, de Denis Villeneuve, Alabama Monroe, de Felix Van Groeningen, O Sal da Terra, do brasileiro Juliano Salgado em parceria com Wim Wenders, O Beijo da Mulher-Aranha, de Hector Babenco, e Timbuktu, de Abderrahmane Sissako.

Os assinantes poderão ter acesso, com exclusividade, as séries inéditas no Brasil Os Luminares e Mistérios em Paris. Os Luminares, lançada recentemente nos Estados Unidos, é estrelada pela atriz indicada ao Globo de Ouro Eva Green, Eve Hewson (de Por Trás de seus Olhos, sucesso na Netflix) e Himesh Patel (protagonista de Yesterday, de Danny Boyle, em 2019). A série é baseada no livro de Eleanor Catton, vencedor do Man Booker Prize. Mistérios em Paris, série francesa, escrita por Elsa Marpeau, Mathieu Missoffe, antologia em 7 episódios, se passa no final do século 19, quando acontecem vários assassinatos em pontos conhecidos da capital francesa: o Moulin Rouge, a Torre Eiffel, a Ópera Garnier, a Praça Vendôme, o Museu do Louvre, a Universidade de Sorbonne e o Palácio Eliseu.

Além das séries internacionais, há também uma produzida pela Heco Produções e dirigida por Eugenio Puppo, a série brasileira História da Alimentação no Brasil, um minucioso levantamento das tradições alimentares brasileiras, fruto da miscigenação entre povos originários do Brasil, da população africana escravizada e dos portugueses, tendo como fio condutor o livro homônimo de Luís da Câmara Cascudo, lançado em 1967 e composta por 13 episódios.