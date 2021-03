Até o domingo (21/03), a 1ª Mostra Som Quadro a Quadro, na versão online e gratuita, vai reunir mais de 30 filmes de animação de curta-metragem das mais variadas técnicas, entre eles, o premiado “Carne”, da diretora Camila Kater. O objetivo do projeto é promover um olhar crítico sobre a importância do som na narrativa deste gênero, além de despertar o interesse e inspirar espectadores, realizadores e estudantes para finalização de som em filmes de animação, promovendo também trocas de conhecimentos com oficinas e bate-papo.

Os filmes vão disputar em três categorias: Melhor Filme Júri Popular, Melhor Filme Infantil Júri Popular e Melhor Som (pela equipe técnica da mostra). Os vencedores receberão premiação de R$1.000,00 em cada uma delas. A votação será aberta ao público, após as sessões, no site www.mostrasomquadroaquadro.com.br.

Além das sessões diárias das categorias Geral e Infantil, na sexta (19) e no sábado (20), serão exibidos filmes infantis com acessibilidade (libras e audiodescrição).

O projeto é dirigido pela jornalista Jane Correia e tem a curadoria do diretor de animação Marcelo Marão e foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, Edital #FomentaFestival, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do RJ/ Ministério do Turismo.