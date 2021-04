Ousado, sedutor e divertido, Arsène Lupin é o criminoso ladrão mais famoso do início do século XX. Responsável por uma série de crimes misteriosos na França da virada do século XX, o anti-herói mantém um código de honra muito próprio: atormenta os seus oponentes, ridiculariza a burguesia e ajuda os mais fracos. Um Robin Hood muito francês, portanto. Não se leva muito a sério, a sua arma mais mortífera é a perspicácia e não é um aristocrata que se aclama como anarquista, mas sim um anarquista que vive como um aristocrata. Nas nove histórias que compõem essas primeiras aventuras, o irresistível anti-herói atormenta os seus oponentes, zomba das convenções estabelecidas, ridiculariza a burguesia e ajuda os mais fracos e ainda enfrenta um grande detetive inglês, não por acaso chamado Herlock Sholmès.

Encarado como a irônica resposta francesa a Sherlock Holmes, este é o primeiro livro de uma série de vinte títulos empolgantes que Maurice Leblanc dedicou a Lupin, uma das personagens mais marcantes do policial de sempre. Criado por Maurice Leblanc em 1905, tem como marca roubar apenas dos ricos e burgueses, daqueles que acumulam fortuna de maneira suspeita. As aventuras de Arsène Lupin se apoiam na lógica, no raciocínio e na dedução, elementos-chave das clássicas narrativas policiais.

Arsène Lupin: Cavalheiro e Ladrão serviu como história para inúmeras adaptações para o teatro, cinema e televisão. A mais recente adaptação para o cinema foi a versão de 2004, estrelada por Romain Duris, Kristin Scott Thomas, Pascal Greggory e dirigida por Jean-Paul Salomé. O personagem agora ressurge na minissérie blockbuster da Netflix inspirando o ladrão de casaca Assane Diop que está decidido a vingar o pai por uma injustiça cometida por uma família abastada, estrelado por Omar Sy, Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme.

O lançamento de Arsène Lupin: Cavalheiro e Ladrão pela Editora Landmark apresenta esta magnífica e importante obra de Maurice Leblanc em uma inédita edição bilíngue, resgatando toda as aventuras originais do mais astuto e encantador dos ladrões.

Sobre o autor: Maurice Leblanc (1864-1941), escritor e jornalista francês, era o filho de um armador naval francês. Trabalhou durante algum tempo na empresa da família, até conseguir estabelecer-se como repórter policial, tendo publicado o seu primeiro livro aos vinte e três anos de idade, um romance psicológico com o título Une Femme, e continuou a sua carreira na imprensa durante vinte anos, recolhendo material e compondo lentamente a personagem que o consagrou como escritor. Em 1907 apareceu Arsène Lupin: Cavalheiro e Ladrão, gatuno sutil, que serve-se das suas astúcias criminosas para ajudar o próximo, tendo como adversário o inspetor Ganimard. Lupin prevê o comportamento rotineiro da polícia, que põe a ridículo com requintes de ironia, charme e astúcia.

Arsène Lupin: Cavalheiro e Ladrão

Edição bilíngue – Português/Francês

Autor: Maurice Leblanc

Editora: Landmark

Páginas: 328

Preço: R$ 61,00