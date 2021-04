Profissionais do Brasil e da Nigéria têm encontro marcado para discutir as possibilidades de colaboração e fortalecimento entre as indústrias audiovisuais dos dois países. O painel Conversa pós-COVID: oportunidades de colaboração global entre as indústrias audiovisuais do Brasil e Nigéria acontece no dia 28 de abril, às 10h (horário de Brasília), via Zoom.

Os interessados poderão participar do debate gratuitamente e haverá tradução simultânea para os idiomas português e inglês. Basta acessar o Zoom e digitar os seguintes códigos: Meeting ID 8447546687 e passcode 682101.

Durante o encontro, oito profissionais convidados abordarão as frentes de produção, distribuição, exibição e expectativas de ação para futuras parcerias entre os países.

Pela Nigéria as presenças confirmadas são Chioma Ude, diretora executiva da AFRIFF; Desmond Ovbiagele, diretor e produtor da Danono Media; Moses Babatope, cofundador Filmhouse Group MD; Wangi Mba-Uzoukwu, diretora M-Net África; e a moderadora Yemisi Lanre-Idowu.

Representando o Brasil estarão Mary Morita, gerente executiva do Brazilian Content (BRAVI); Daniela Menegotto, diretora e produtora da Lança Filmes; Vânia Lima, diretora da Tem Dendê; Viviane Ferreira, diretora presidente Spcine; e a moderadora Marilha Naccari, diretora de programação do Florianópolis Audiovisual Mercosul (FAM).

O painel é uma organização do FAM e do Lycka Media (Nigéria), com apoio do Consulado Geral do Brasil em Lagos, da Independent Television Producer Association of Nigeria – ITPAN e do Brazilian Content.