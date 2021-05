“Boa Noite”, primeiro longa de Clarice Saliby, estreia dia 13 de maio nos cinemas. O documentário, produzido pela TvZero, foi um dos selecionados para participar do Festival É Tudo Verdade em 2020. A Bretz Filmes é responsável pela distribuição e a TvZero pela produção.

Aos 91 anos, Cid Moreira abre as portas de sua casa e de seu inconsciente, revelando facetas surpreendentes do homem que entrou nas casas de milhões de brasileiros todas as noites, por quase trinta anos. A voz mais famosa do Brasil narra a própria história, desconstruindo sua imagem mítica e nos conduzindo por um labirinto de memórias. Lembranças e imagens de arquivo traçam um panorama de sua vida que se confunde com a história da televisão brasileira.