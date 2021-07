O Cabíria Festival – Mulheres & Audiovisual e a Hysteria, plataforma com o objetivo de ampliar a inserção feminina no mercado e abrir espaço para narrativas que tenham as mulheres sempre no centro das histórias, renovam a parceria para a realização da II MIP – Mostra Imaginários Possíveis, uma das ações da terceira edição do festival, que ocorre em ambiente online entre 6 e 17 de outubro. Destinado à participação de mulheres e pessoas de identidade de gênero diversas, realizadores amadores ou profissionais, a mostra exibirá microfilmes com duração mínima de 30 segundos e máxima de 3 minutos. Serão selecionados até 10 títulos a serem disponibilizados nos canais digitais da Hysteria e do festival. Interessados podem se inscrever, gratuitamente, entre os dias 26 e 31 de julho no linktree do festival, https://linktr.ee/cabiria.

O requisito principal para participar é a criatividade. O objetivo da mostra é incentivar realizadores a criarem relatos audiovisuais, produzidos com smartphones ou câmeras profissionais, sobre os modos de fazer e os ofícios que materializam desejos para o presente, propostas de futuro, acolhimento e ressignificação do passado.