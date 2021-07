As inscrições para o Hubert Bals Fund, fundo internacional parceiro do Projeto Paradiso, estão abertas até 1º de agosto. Produtores e roteiristas podem inscrever seus projetos para concorrer ao apoio oferecido nesta que é a segunda edição de 2021 do renomado fundo internacional de apoio ao desenvolvimento de produções audiovisuais independentes.

Em maio deste ano, a seleção do Hubert Bals Fund contemplou dois filmes brasileiros: “Canção da Noite”, de Maya Da-Rin, e “Amores Surdos 1500″, de Grace Passô (projeto que integra a Incubadora Paradiso 2021). Eles receberam o incentivo de 10 mil euros cada para investimento em desenvolvimento.

Para saber mais sobre o processo de seleção do fundo, o Projeto Paradiso disponibiliza, na íntegra, no Canal Paradiso, no YouTube, uma conversa com Sara Juricic, coordenadora do Hubert Bals Funds, e a diretora Maya Da-Rin, contemplada duas vezes pelo Hubert Bals Fund, com seus filmes “A Febre” e “Canção da Noite”. No vídeo, elas detalham as informações e novidades sobre esse financiamento.

A associação do Projeto Paradiso com o Hubert Bals Fund foi firmada em janeiro deste ano com um aporte de 10 mil euros ao fundo internacional. O investimento da iniciativa filantrópica do Instituto Olga Rabinovich é destinado exclusivamente para produções brasileiras selecionadas pelo programa HBF Script and Project Development.

O Projeto Paradiso também oferece um apoio adicional de US$ 1 mil a todos os produtores brasileiros selecionados pelo HBF, a serem investidos no desenvolvimento da obra. Em contrapartida, diretores e/ou roteiristas participam do Paradiso Multiplica, iniciativa de difusão de conhecimento dos profissionais apoiados pelo Projeto Paradiso.