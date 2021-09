45 do Segundo Tempo é uma comédia dramática que une três amigos de colégio após 40 anos separados. Com direção de Luiz Villaça, produção Bossa Nova Filmes e Café Royal, coprodução Globo Filmes, Telecine e Spcine, e distribuição da Paris Filmes e Downtown Filmes, o filme estreia em 9 de setembro exclusivamente nos cinemas.

A escolha da data para lançar os materiais foi escolhida a dedo: o Dia Nacional do Futebol. Isto porque Pedro, personagem de Tony Ramos, é um palmeirense fanático e toda a história começa com este ponto de partida.

Herdeiro de uma cantina Pedro vive com sua vira-lata Calabresa e passa por dificuldades financeiras. Quando seu empréstimo é negado e seu restaurante interditado, ele não vê outra saída a não ser tirar a própria vida. O que o impede? A final do campeonato onde seu time pode se tornar campeão. O reencontro com seus amigos de infância Ivan (Cássio Gabus Mendes), um empresário de sucesso que vive um casamento fracassado, e Mariano (Ary França), um padre, mas não como os tradicionais, o leva a reviver momentos inesquecíveis de seu passado. É uma jornada de redescobrimento que mudará suas vidas para sempre.