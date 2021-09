O Amor Dentro da Câmera

Por Maria do Rosário Caetano

O FAM – Florianópolis Audiovisual Mercosul realiza sua vigésima-quinta edição, a segunda on-line e gratuita, a partir de hoje, 23 de setembro, e prossegue até dia 29, quando serão entregues os troféus Panvision aos vencedores de suas oito mostras competitivas.

Júris oficiais (e júri popular no caso do Rally Universitário) avaliarão produções selecionadas em diversas categorias; longas ficcionais e documentais de países do Mercosul, videoclipes, curtas latino-americanos e catarinenses e filmes infanto-juvenis. Um segmento vem ganhando peso na programação do festival catarinense: a Mostra Work in Progress. Ela é dedicada à análise de filmes em fase de finalização. Aquele que for escolhido pelo júri oficial receberá apoio financeiro para sua conclusão.

Além de exibir 50 filmes oriundos de 12 países, o FAM promoverá 36 atividades no campo reflexivo e educativo, entre paineis, palestras, oficinas e debates, todos em formato on-line e gratuito. Todas as atividades do festival catarinense podem ser acessadas de qualquer ponto do território sul-americano. Cada filme poderá ser acessado ao longo de um único dia até atingir 300 visualizações. Esse foi o acerto do comando do FAM com os produtores das obras selecionadas. A ideia é que o festival funcione como uma primeira vitrine e instigue espectadores a se guardar (e motivar amigos) para futuro visionamento de cada filme na tela grande, quando de suas estreias no circuito comercial.

A seleção de longas documentais reúne duas produções hispano-americanas e uma brasileira. Da Colômbia vem o instigante “El Film Justifica los Médios”, que passou pelo crivo do Working in Progress, do próprio FAM, e causou imenso entusiasmo em quem o assistiu (mesmo sem estar finalizado). Do Equador vem “Iwianch, el Diablo Venado”, de José Cardoso.

A Bahia representa o Brasil com “O Amor Dentro da Câmera”, das jovens Jamille Fortunato e Lara Beck Belov, um belo e substantivo retrato da vida profissional e amorosa do cineasta Orlando Senna e de sua companheira, a atriz Conceição Senna (1937-2020), que morreu pouco depois das filmagens.

Na competição de longas ficcionais serão exibidos três filmes, um brasileiro, “Achados Não Procurados”, de Fabi Penna, realizadora catarinense, o chileno “Matar a Pinochet”, de Juan Ignacio Sabatini, e o uruguaio “Teoria dos Vidros Quebrados”, de Diego Parker Fernandez.

Na mostra Working in Progress, o Brasil se faz representar pelo documentário “Vai e Vem” (título provisório), de Fernanda Pessoa e Adriana Barbosa. Fernanda, vale lembrar, dirigiu dois documentários que alcançaram significativa repercussão: “Histórias que Nosso Cinema (Não) Contava” (sobre a pornochanchada) e “Zona Árida”, integralmente filmado nos EUA, no Arizona, onde ela realizou, na adolescência, intercâmbio educativo-cultural. Do Peru chega “La Danza de los Mirlos”, de Alvaro Luque, e do Uruguai, “Ese Soplo”, de Valentian Baracco.

“Las Fronteras se Movian”, de Marina Belaustegui Keller, representa a Argentina. Esse mesmo país participa com uma coprodução, “Los de Abajo”, fruto de parceria mobilizadora com o Brasil, Bolívia e Colômbia. O sexto título, “Pupa Urpi”, de Segundo Fuérez, vem do Equador.

Abaixo, as listas dos filmes selecionados para mostras de curtas (do Mercosul, catarinenses e infanto-juvenis), de videoclipes e do Rally Universitário.

Mostra Curtas do Mercosul

La Vendedora de Lirios, direção Igor Galuk | Argentina | Ficção | 2020 | 19 min

Extranjeros, direção Fernando Arze Echalar | Bolívia | Ficção | 2020 | 19 min

Quantos mais?, direção Lucas de Jesus | Ficção | Brasil | 2021 | 14 min

Bestia, direção Hugo Covarrubias | Chile | Animação | 2021 | 16 min

El Intronauta, direção Jose Arboleda | Colômbia | Ficção | 2020 | 16 min

El Dedo de Johnny Apunta Hacia Mi, direção Andrés Cornejo | Equador | Documentário |2020 | 15 min

1959, direção Daniel Gómez Prieto | Paraguai | Ficção | 2020 | 07 min

A E I Peru, direção Mariana Alejandra Flores Tuesta | Peru | Ficção | 2021 | 12 min

Todo Tembló un Poco, direção Lucía Martínez Aguiar | Uruguai | Ficção | 2020 | 15 min

El Río, direção Angeluz Parra | Venezuela | Ficção | 2020 | 03 min

Mostra Curtas Catarinenses

A Árvore de Alfajor, direção Marcela Soares | Florianópolis e São José | Animação | 09 min

Entrando no País das Maravilhas, direção François Muleka | Florianópolis | Documentário | 15 min

Espelho Espelho Meu, direção Laura Bassani | Palhoça | Documentário | 10 min

eth_OS, direção Victor Galles | Palhoça, Florianópolis e Bauru (SP) | Experimental | 10 min

Les Petits Rats, direção Bruna Boita Meoti | Chapecó e Pinhalzinho | Ficção | 14 min

Mostra Infanto-juvenil

4 Bilhões de Infinitos, direção Marco Antonio | São Paulo, Brasil | Ficção | 14 min

A Menina e o Velho, direção Luciano Fusinato | Santa Catarina, Brasil | Animação | 10 min

Clara de Huevo, direção Sol Infante Zamudio e Andrea Treszczan Azar | Uruguai | Ficção |14 min

Jamary, direção Begê Muniz | Manaus, Brasil | Ficção | 15 min

Olho Além do Ouvido, direção Bruna Schelb Corrêa e Luis Bocchino | Minas Gerais, Brasil | Ficção | 14 min

Pingüino y ballena, direção Ezequiel Torres, Pablo Roldán | Argentina |Animação | 02 min

Mostra Videoclipe

Breathe – Francesco Santalucia, direção Fernando Haddad e Larissa Korolkovas | SP – Brasil | Experimental | 09 min

Chapadô – Lutty part. Jeffy e The Bochado, direção Guilherme Jardim e Samuel Fávero | MG e SP – Brasil | Animação | 04 min

Joven Consciente – Ha’e Kuera Ñande Kuera, direção Fernando Paul Wheden | Argentina | Experimental | 04 min

Rolowood – El Venue, direção Carla Melo | Colômbia | Animação | 03 min

Sinal Fechado – Getúlio Abelha, direção Lucas Sá | MA – Brasil | Ficção | 06 min

Tirem as Cercas – Regiane Araújo Part. Núbia e Débora Melo, direção Thais Lima | MA – Brasil | Ficção | 07 min

Mostra Rally Universitário (Júri Popular)

El gran día, direção Hanna Valentina Gómez | Florianópolis | Ficção | 4 min

E quem vai dizer?, Estácio Neto, direção Guilherme Inã Ferreira | Florianópolis | Ficção | 4 min

Luto, direção Edu Camargo | Florianópolis | Ficção | 5 min

Sociedade Etiquetada, direção Helena Creczynski | Ficção | 5 min