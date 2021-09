As inscrições para a seleção pública de três bolsistas integrais de acordo com a Política Afirmativa da Spcine foram prorrogadas até o dia 10 de setembro. Para se candidatar às bolsas basta preencher um formulário simplificado e objetivo, disponível aqui. O público alvo dessa iniciativa são, preferencialmente, pessoas trans, socialmente negras, indígenas, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas de áreas de maior vulnerabilidade social e mães-solo.

Os pré-requisitos desta seleção são: ser maior de idade, ter pelo menos um trabalho audiovisual concluído na carreira, capacidade atestada de se comunicar em inglês, e submeter um pitch em formato de vídeo de até 3 minutos, em inglês, de um conceito ou projeto audiovisual em desenvolvimento. Caso haja empate, os bolsistas serão selecionados por meio de sorteio no dia 13 de setembro. O resultado final das pessoas bolsistas selecionadas será anunciado no dia 14 de setembro.

Esse processo seletivo é coordenado pelo LATC, e conta com a parceria da Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo – Spcine.

Neste ano, em razão das restrições sanitárias, o Programa Anual do LATC vai acontecer online entre os dias 17 e 30 de outubro, e incluirá 21 atividades, entre masterclasses, painéis, workshop e painel de pitching, e oportunidades de networking com profissionais renomados e especialistas da indústria internacionais.

Nas edições anteriores, o Programa do LATC teve a participação de cineastas, roteiristas, produtores, advogados e servidores públicos provenientes dos seguintes países: Argentina, Austrália, Brasil, Camboja, China, Chile, Colômbia, Equador, Gana, Japão, Líbano, México, Nova Zelândia, Nigéria, Índia, Itália, Paquistão, Filipinas, Espanha, Coreia do Sul, Taiwan e Vietnã.

Os participantes podem escolher entre seis opções de inscrições. Para mais informações, incluindo as descrições de cada atividade, um breve perfil dos palestrantes e os valores, acesse www.latamtrainingcenter.com/2021-online-global-program. Associados e membros de entidades e empresas apoiadoras de mídia do Programa do LATC têm um desconto de 50% na inscrição em qualquer modalidade. Vagas limitadas.

Mais informações podem ser obtidas com a Coordenadora do Programa Fernanda Lima, fernanda.latc@gmail.com.