Um ambiente para aprender sobre o universo transmídia e desenvolver de forma prática um projeto audiovisual para várias plataformas. Essa é a proposta do Lab Transmídia, ação formativa que integra o narrAtiVas – Programa de Formação Audiovisual da Bahia, que acontecerá a partir do dia 22 de setembro, com aula inaugural aberta ao público. Os 13 encontros noturnos somam carga horária de 40 horas e serão conduzidos pelos realizadores e produtores audiovisuais Silvia Prado e Sérgio Lopes, que desenvolveram juntos diversos projetos transmídia e realizaram workshops para TV Globo, TV Cultura e Museu da Imagem e do Som.

O primeiro encontro da série Lab Transmídia – Desenvolvimento e Planejamento de Projetos Audiovisuais Transmídia será no dia 22, quarta-feira, das 18h30 às 21h30, com acesso gratuito. Já a formação completa custa R$ 300 (ou 10 parcelas de R$ 35). As inscrições podem ser feitas pelo site www.benditas.art.br/lab-transmidia. Para participar, é fundamental que exista um projeto audiovisual que pode ser de qualquer gênero, tipo, formato e estar em fase de desenvolvimento. Os inscritos ganham o e-book volume 9 da coleção narrAtiVas.

As pessoas que participarem serão capacitadas para o desenvolvimento prático de um projeto audiovisual transmidiático. Assim, elas estarão habilitadas para compreender procedimentos adotados na criação, desenvolvimento, produção do conteúdo e gestão da propriedade intelectual.

Vale ressaltar que a dupla de especialistas Silvia e Sérgio produziu diversos projetos audiovisuais transmídia, entre eles: “Sapo Xulé”, série em animação (RedeTV!), “Turma da Criança Ecológica” (TV Cultura – Secretaria do Meio Ambiente), além de duas temporadas de “Zica e os Camaleões”, que foram veiculadas na TV Brasil, TV Cultura e Nickelodeon Brasil.