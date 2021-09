A Parada de Cinema – 6ª Mostra de Cinema Contemporâneo, que acontece online de 16 a 19 de outubro, está com a convocatória “O que você ativa com o seu cinema?” aberta até dia 9 de setembro, com premiação para os filmes selecionados. Produtores e interessados devem se inscrever pelo site www.paradadecinema.com.br.

Podem participar filmes produzidos em 2020, de qualquer lugar do Brasil. Para tornar mais prática e acessível a submissão, a convocatória será única e geral, acessível a filmes experimentais, ficção e documentário.

Nesta edição, além da artista audiovisual e documentarista Tássia Araújo, a curadoria terá a colaboração de Janaína Oliveira, pesquisadora e professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro.

Além das exibições, a Parada de Cinema conta com oficinas sobre cinema e bate-papo com realizadores dos filmes. Os selecionados ficarão disponíveis durante 10 dias no site, com acesso gratuito.