No dia 05/10, terça-feira, às 19h30, BrLab e CineSesc realizam a live de lançamento do livro “O Lobo Atrás da Porta” (192 páginas, BrLab Edições), que reúne roteiro e curiosidades sobre o filme premiado de Fernando Coimbra. Apresentado pela jornalista Flávia Guerra, o bate-papo entre diretor e elenco acontece ao vivo no Instagram.

Para assistir, basta seguir os perfis @cinesescsp e @brlab. Estão confirmadas as presenças de Leandra Leal e Milhem Cortaz, Karine Teles, Juliano Cazarré, Caio Gullane, Lula Carvalho, entre outros.

Com prefácio inédito de Fernanda Torres, “O Lobo Atrás da Porta” está à venda em brlab.com.br e Fernando Coimbra assinará cada uma das unidades vendidas durante a live de lançamento.

O BrLab é um evento anual destinado a futuros filmes em fase de desenvolvimento e financiamento e à formação de profissionais do setor audiovisual que celebra sua 11ª edição de 4 a 22 de outubro, em formato online.