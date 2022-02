O longa-metragem gaúcho “Trinta Povos”, com direção de Zeca Brito, conquistou o prêmio de melhor documentário no Festival Internacional de Cine del Mar Caribe (Caribbean Sea International Film Festival). O evento teve sua 7ª edição realizada na Ilha Margarita, Nueva Esparta, Venezuela. Em março, “Trinta Povos” volta à programação do Canal Curta! O filme está disponível na plataforma de streaming TamanduáTV.

Sétimo longa-metragem do diretor bajeense, “Trinta Povos” foi rodado entre Brasil, Argentina e Paraguai e aborda o legado cultural e artístico da colonização jesuítica nos três países. O filme investiga a presença dos povos originários e a contribuição da cultura guarani.

A competição internacional de documentários realizada anualmente na Ilha Margarita, um dos símbolos do Caribe, reuniu filmes de países como Canadá, República Dominicana, Venezuela, Itália, Brasil e Taiwan. “Trinta Povos” tem produção da Anti Filmes e Boulevard Filmes.