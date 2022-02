Ailton Graça caracterizado de Mussum © Desireé do Valle

“Mussum, o Filmis” está sendo rodado no Rio de Janeiro, com direção de Silvio Guindane e roteiro de Paulo Cursino. O ator Ailton Graça interpreta o protagonista na vida adulta, nos bastidores da Escolinha do Professor Raimundo.

O filme narra a trajetória de vida de Antônio Carlos Bernardes Gomes, indo muito além do Mussum que o grande público conhece: a infância pobre, a carreira militar, a relação com a Mangueira, o sucesso com os Originais do Samba, além de bastidores de Os Trapalhões.

Outros dois atores também interpretam o personagem: Thawan Lucas, na infância, e Yuri Marçal, na juventude. O elenco conta ainda com Cacau Protásio e Neusa Borges, que interpretam Dona Malvina, sua mãe, em fases distintas do filme.

Baseado no livro “Mussum Forévis”, de Juliano Barreto, a produção é da Camisa Listrada, em coprodução com a Globo Filmes, Globoplay, Telecine e Panorama Filmes, e a distribuição é da Downtown Filmes com previsão de estreia para 2023.