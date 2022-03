Com criação e direção geral de Roberta Marques, a série “Meninas do Benfica” estreia no Canal Brasil no dia 2 de março, às 19h45. Ambientada em Fortaleza, em junho de 2013, a série conta a história de Sandra (Larissa Goes), Iara (Amanda Freire), Keyla (Lua Martins) e Andrea (Ariza Torquato), quatro amigas recém-formadas em Comunicação Social que têm juntas um canal do YouTube, o Meninas do Benfica. A direção de episódios é de Roberta Marques e Luciana Vieira e a produção executiva de Maurício Macêdo e Isabela Veras.

Enquanto as manifestações mobilizam milhares de jovens em todo o país, na capital cearense, as quatro amigas estão nos preparativos da última transmissão do canal, um projeto que as uniu desde o primeiro ano da faculdade. Por quatro anos, as melhores amigas debateram e discutiram ali tudo o que lhes atravessava.

Contagiadas pelas Jornadas de Junho, as quatro vão às ruas. Tomadas por uma nova consciência política, as amigas se vêem diante de grandes dilemas existenciais e da emergência em amadurecer. Nesse caminho, Sandra, Iara, Keyla e Andrea vão descobrir que a política se faz em todos os momentos – não só nas eleições. Elas vão entender que a faculdade da vida está apenas começando. E que o Canal Meninas do Benfica tem uma importância imensa para elas, para a cidade, para o Brasil.