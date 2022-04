Estão abertas as inscrições para a sexta edição do ROTA – Festival de Roteiro Audiovisual, que será realizada em formato virtual, de 21 a 26 de junho. Este ano, duas das atividades serão gratuitas: o Concurso de Roteiros de Curta-Metragem e a Mostra Competitiva de Curta-Metragem, ambos voltados para estudantes e profissionais iniciantes. A programação completa do evento inclui ainda Encontro de Negócios, Laboratório de Projetos de Série e Seminário, com palestras e debates sobre o mercado e a escrita para o audiovisual.

Os regulamentos e formulários de inscrição estão disponíveis no site do evento (rotafestival.com). A data limite do Concurso, que vai eleger o Melhor Roteiro, o Melhor Diálogo, o Melhor Personagem e a Melhor Protagonista Feminina, é 12 de abril. O prazo da Mostra, que premiará Melhor Roteiro de Ficção e Melhor Roteiro de Documentário, termina em 22 de abril. Já o Laboratório, que oferecerá aos 10 finalistas consultoria com roteiristas profissionais e treinamento para o Pitching, recebe projetos até 29 de abril.

Os vencedores escolhidos pelo Júri Oficial em cada atividade ganham prêmios como consultoria e bolsas de estudo. Além disso, o Júri Popular vota em seus curtas favoritos da Mostra, exibida no site do festival durante o evento, e no melhor Pitching do Lab, que terá transmissão via Facebook e YouTube.

O Encontro de Negócios aceita inscrições até 10 de maio e traz uma novidade nesta edição: os roteiristas selecionados poderão mostrar também projetos de audiolivros e podcasts nas reuniões com produtoras, canais de TV, plataformas de streaming e distribuidoras.

Entre as atrações já confirmadas do Seminário estão uma mesa de debates sobre o processo de escrita da sala de roteiro da série “De Volta aos 15”, da Netflix, e palestras sobre assistência de roteiro e adaptação. Haverá um limite de participantes para acompanhar a transmissão dos painéis pela plataforma Zoom, e a inscrição será encerrada quando as vagas forem esgotadas.

Os candidatos podem escolher entre o pacote completo ou a inscrição avulsa no evento. A primeira opção, que permite a inclusão de um projeto no Laboratório e dois no Encontro, além do Seminário, tem valor de R$ 400. Já o investimento avulso é de R$ 75 no Encontro, R$ 80 no Laboratório e R$ 200 no Seminário. Profissionais associados da Associação Brasileira de Autores Roteiristas (ABRA) têm 10% de desconto. As inscrições são gratuitas para roteiristas negros(as), indígenas, trans, PCD ou pessoas em situações de vulnerabilidade.