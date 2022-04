A HBO Max autorizou o desenvolvimento de roteiro para a série que será a adaptação da obra literária de Itamar Vieira Junior, ”Torto Arado”, que ficará sob responsabilidade do diretor Heitor Dhalia.

O título está em fase de roteirização, isto é, o desenvolvimento da ideia dentro do formato de série, para ser avaliado pela Warner Bros. Discovery. O livro de grande sucesso assinado pelo geógrafo Itamar Vieira Junior, agora, está sendo adaptado pelas roteiristas Luh Maza, Renata Di Carmo, Maria Shu, Viviane Ferreira e a roteirista assistente Ceci Alves. Caso o roteiro seja aprovado, o projeto será assinado com a produtora responsável, Paranoid, que adquiriu os direitos do best seller, para então começar a produção dos episódios.

Na história, a infância das irmãs Belonísia e Bibiana é marcada por um acidente com uma faca, no qual a primeira perde a língua e a segunda passa a ser a voz da outra. Nem mesmo o tempo ou a distância serão capazes de impedir que elas se unam novamente em uma luta de gerações: o direito à terra.

“O convite do Heitor Dhalia para adaptar ‘Torto Arado’ veio carregado de encantamento e também responsabilidade em trabalhar com este fenômeno que reuniu tantas pessoas em torno de um livro brasileiro contemporâneo. Logo nas primeiras conversas, Heitor e eu nos conectamos no desejo de expandir o universo do Itamar ao longo de nossa narrativa, mantendo fidelidade à sinestesia e comoção que o livro nos provocou. Estou transpondo esta literatura e seu imaginário em ação e imagem e reconstruindo o tempo da história ao lado de outras autoras negras que tanto admiro (Maria Shu, Renata di Carmo, Viviane Ferreira e a assistente Ceci Alves), o que traz para a escrita da série um olhar atravessado por vivências e ancestralidades comuns às personagens principais e narradoras. Queremos que o espectador conheça – e reconheça – a fazenda Água Negra e seus habitantes, os males e as forças que são endêmicas a esta representação do Brasil profundo”, revela Luh Maza, roteirista chefe.