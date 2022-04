“Incompatível”, estrelado por Gabriel Louchard, Nathalia Dill, Gabriel Godoy e Giovanna Lancellotti chega aos cinemas de todo o Brasil no dia 28 de abril.

O filme traz Fábio (Gabriel Louchard), que está prestes a se casar com Taís, garota dos seus sonhos (Giovanna Lancellotti). Mas uma reviravolta estraga seus planos: a noiva desfaz o casamento depois de assistir aos vídeos de conselhos amorosos de Patricia‌ ‌Bacchi (Nathalia Dill), que ensina a testar se sua alma gêmea é, na verdade, ”incompatível”. Indignado, Fábio resolve se vingar e acabar com a popularidade da youtuber.

“Incompatível” é dirigido por Johnny Araújo e é uma coprodução da Gullane, Fox Film do Brasil e Fox Networks Group Brasil e tem distribuição de Fox Film do Brasil. O roteiro, adaptado de “Incompatible”, de Scott Benson, é escrito por Paulo Cursino com colaboração de Léo Luz e Gabriel Louchard.