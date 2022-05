Thomas (Diego Montez) © Bianca Aun

Encerram essa semana as filmagens do longa de terror brasileiro “A Herança”, realizado entre as cidades do Rio de Janeiro e Barra do Piraí. A trama é protagonizada por Diego Montez – conhecido por trabalhos como “Rebelde” e “Cúmplices de um Resgate” –, que interpreta Thomaz, jovem que vive com o namorado na Alemanha sem quase nenhum contato com a família. Ele se vê diante da necessidade de voltar ao Brasil, quando recebe a notícia de que sua mãe faleceu. Ao chegar no país, descobre que sua avó lhe deixou uma casa como herança. Curioso, ele decide revisitar as suas origens, vasculhar seu passado e acaba embarcando em uma trajetória assustadora. O filme é dirigido e coescrito pelo carioca João Cândido Zacharias.

Tentando entender o motivo pelo qual a matriarca o afastou das próprias irmãs, Thomaz tem seu contraponto em Beni, vivido por Yohan Levy – ator francês que participou da série “Emily In Paris” –, seu companheiro que, ao longo dessa nova experiência, está com o olhar sempre atento quando se trata da aproximação repentina do parceiro com as tias.

O longa é uma produção da Sony Pictures International Productions, da Kromaki Filmes e da Bubbles Project, produtora fundada por Tatiana Leite, responsável pelo sucesso “Benzinho”. A distribuição é da Sony Pictures, que também tem os direitos globais do filme.

Além do ator Diego Montez e Yohan Levy, compõem o elenco as atrizes Cristina Pereira, Analu Prestes, Ana Carbatti, além de Luiza Kozowski, Jimmy London e Gilda Nomacce.