O Cabíria Festival Audiovisual e a Parafernalha abriram as inscrições para o Prêmio Parafernalha Cabíria para Esquetes de Humor, até 25 de junho, e devem ser realizadas no site do festival, www.cabiria.com.br. A iniciativa é voltada para histórias com autoria de roteiristas autoidentificadas mulheres, podendo ser em coautoria com roteiristas de expressões e identidades de gênero diversas. Os roteiros selecionados poderão firmar um contrato de produção para a realização da obra e licenciamento no Canal Parafernalha.

O objetivo é estimular roteiristas a criarem histórias curtas e/ou esquetes de humor com protagonismo feminino amplo na sua expressividade e contribuir para o aumento de oportunidade e visibilidade a roteiristas autoidentificadas mulheres. O anúncio do(s) roteiro(s) vencedor(es) do Prêmio Cabíria Parafernalha e sua premiação acontecerão no âmbito do evento de abertura do Cabíria Festival Audiovisual, no dia 27 de julho.

A taxa por roteiro inscrito é de R$65. Roteiristas mulheres PcD, negras, indígenas e pessoas trans terão direito a gratuidade, mediante autodeclaração no ato da inscrição.