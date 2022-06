Telma Rocha, André Ramiro e Ricardo Salada © Guido Ferreira

Terminam esta semana as filmagens da nova série original do canal AXN, “Perícia Lab”, uma coprodução entre a Sony Pictures Television e a Mood Hunter. A estreia está prevista para outubro de 2022.

A produção vai recriar casos de crimes reais pelo ponto de vista do perito criminal. Em um laboratório cenográfico, criado para fazer experiências de ciência forense, especialistas vão explicar de que forma utilizam diferentes técnicas para resolver os crimes. Cada episódio vai chamar a atenção para uma técnica específica e como ela pode ser essencial para a investigação, além de apresentar curiosidades sobre elas. Serão abordados casos de crimes emblemáticos, como o do Maníaco do Parque.

O perito criminal Ricardo Salada e a fotógrafa pericial Telma Rocha participam da série. A dupla, que trabalhou em casos como o de Elize Matsunaga, explica como funciona o trabalho investigativo de cada um. O ator carioca André Ramiro foi escolhido para narrar e apresentar a produção.