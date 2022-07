“Hora de Brilhar”, novo filme nacional estrelado por Sophia Valverde, chega com exclusividade ao catálogo do Disney+ no dia 29 de julho. Dirigida por Maurício Eça, produzida por Marcelo Braga (Santa Rita Filmes) e financiada pela Sofa Digital, a produção apresenta a jovem Ariana (Sophia Valverde), que sonha em ser cantora. Para incentivá-la, seu namorado Théo (Matheus Ueta) decide inscrevê-los no concurso cultural da escola para apresentarem um show musical. Além dos medos e inseguranças, Ariana precisará encarar sua rival Diana (Mharessa Fernanda), que fará de tudo para atrapalhar a apresentação dos dois.

O elenco do filme também conta com nomes como Matheus Ueta, Kaik Pereira, Mharessa Fernanda, Duda Pimenta, Bia Jordão e Bianca Paiva.