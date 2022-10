Juliana Vicente apresenta Ruth de Souza e Racionais na Mostra SP

Por Maria do Rosário Caetano

Cinema black na veia. A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo será palco da estreia de “Racionais: das Ruas de São Paulo pro Mundo”, segundo longa-metragem da realizadora Juliana Vicente, recém-premiada na Première Brasil do Festival do Rio, com seu longa documental “Diálogos com Ruth de Souza”, sobre a grande atriz afro-brasileira.

O longa sobre os Racionais MCs, histórica formação do rap brasileiro, terá sessão especial e única na Mostra, nessa segunda-feira, 31 de outubro, às 19h30, ao ar livre, na Cinemateca Brasileira. Mano Brown e seus colegas de ofício devem comparecer ao templo da cinefilia paulistana e, ao final da sessão, confraternizar-se com o público. Depois, o filme será disponibilizado no streaming (Netflix, a partir de 16 de novembro, véspera do Dia da Consciência Negra).

Neste sábado, 29 de outubro, no Espaço Itaú Augusta (21h), e segunda-feira, no Cine Marquise (14h30), será a vez dos paulistanos assistirem ao primeiro longa de longa de Juliana – “Diálogos com Ruth de Souza”. O filme rendeu a ela o Troféu Redentor de melhor diretora de documentário no festival carioca.

Há anos, muitos realizadores prometeram realizar filmes e mais filmes sobre os Racionais MCs. Muitos destes projetos, senão a totalidade, transformaram-se em promessas. Nove anos atrás, Juliana Vicente, jovem diretora afro-brasileira realizou sólido clipe do mais incendiário dos raps dos Racionais – “Marighella – Mil Faces de um Homem Leal”. Com imagens de arquivo e cenas recriadas por Mano Brown, KL Jay, Ice Blue e Edi Rock, Juliana construiu narrativa já vista-ouvida por 2,5 milhões de internautas.

Nada mais natural, portanto, que mulher preta e já familiarizada com o universo artístico-conceitual-político do quarteto periférico assumisse o comando de “Racionais: das Ruas de São Paulo pro Mundo”, o filme que faz sua première na Mostra SP e depois chegará aos assinantes da Netflix. Ao longo de duas horas (exatos 1h56′), Juliana mostra a origem e ascensão do grupo que despontou três décadas atrás (e chegou a seu momento mais fértil e seminal com “Sobrevivendo no Inferno”, 1997), trazendo materiais audiovisuais inéditos (entrevistas, gravações, trechos de shows). E a banda, não esqueçamos, sempre manteve posição equidistante (e crítica) frente aos meios de comunicação.

O longa é uma produção da Preta Portê Filmes. A mesma Preta Portê Filmes, produtora de Juliana, assina “Diálogos com Ruth de Souza”. Ao longo de uma década, a diretora manteve conversas com a atriz carioca, que viveu por quase um século (de 1921 a 2019), lúcida e ativa, somando currículo notável — apesar da histórica e estrutural discriminação racial brasileira — com centenas de trabalhos no teatro, cinema e televisão. As imagens captadas trazem reflexões e memórias acumuladas ao longo de 98 anos. E há, na narrativa, momentos ficcionalizados, nos quais Ruth de Souza revive jovem em Jhenyfer Lauren, e adulta, em Dani Ornellas (ambas de “Cores e Botas”, primeiro curta de Juliana).

Ruth de Souza, que integrou, junto com Abdias Nascimento, o Teatro Experimental do Negro, foi uma pioneira na conquista de espaços para os artistas afro-brasileiros. Abriu caminhos nos palcos, na televisão e no cinema. Esteve em filmes como “Sinhá Moça”, de Tom Payne, “Assalto ao Trem Pagador”, de Roberto Farias, “Ladrões de Cinema”, de Fernando Coni Campos”, “A Negação do Brasil” e “Filhas do Vento”, ambos de Joel Zito Araújo. Discreta, elegante, serena, a longeva atriz ganha, finalmente, um filme de quase duas horas como testemunho definitivo de quase um século de sua intensa vida artística. Além de Dani Ornelas, em quem Juliana Vicente reconhece parceria cúmplice, e de Jhenyfer Lauren, o filme conta com Ya Wanda Araujo, Luísa Dionísio, Rosana Paulino, Livia Laso, Mirrie de Castro.

Juliana Vicente, que integrou grupo do Berlinale Talents, em 2015, dirigiu a série “Afronta!”, disponível na Netflix. Seu clipe “Marighella”, dos Racionais MCs, foi premiado no Video Music Brasil (VMB-MTV, 2012). Ela dirigiu, também, a décima-terceira temporada da série “Espelho”, de Lázaro Ramos (Canal Brasil, 2018). Em 2020, a convite do Instagram, realizou a direção-geral da campanha pró-diversidade com o documentário “Viva Nossa Voz”.

Diálogos com Ruth de Souza

Brasil, 1h47′, 2022

Direção: Juliana Vicente

Sábado, dia 29 de outubro, às 21h00, na sala 1 do Espaço Itaú de Cinema Augusta

Segunda-feira, dia 31 de outubro, às 14h30, no Cine Marquise – sala 2