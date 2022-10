Star+ estreia a série “O Rei da TV”

No dia 19 de outubro, estreia exclusivamente no Star+ “O Rei da TV”, nova série original brasileira que conta a incrível história de Silvio Santos, o jovem de origem humilde, genial e ambicioso que foi atrás de seu sonho e se tornou o empresário e comunicador mais bem-sucedido da TV brasileira, além de um dos empresários mais reconhecidos do país. Na trama, os atores Mariano Mattos e José Rubens Chachá interpretam o apresentador em épocas diferentes, mostrando as várias fases de sua carreira, incluindo erros e acertos, recordes de audiências, insucessos e todos os grandes desafios enfrentados para construir o SBT e seu império.

Antes de se tornar o Silvio Santos, Senor Abravanel (nome verdadeiro do apresentador) precisou batalhar muito para alcançar seus objetivos. Vindo de uma família humilde, filho de um casal de imigrantes judeus, ele começou a trabalhar ainda jovem como vendedor ambulante de canetas no Rio de Janeiro, sendo bem-sucedido graças ao seu lado carismático e persuasivo.

Sua voz chamou tanto a atenção pelas ruas da capital carioca que ele foi convidado a fazer um teste em uma rádio. Com apenas 20 anos de idade, Senor se mudou para São Paulo, onde passou a trabalhar como locutor na Rádio Nacional. Ao mesmo tempo, ele apresentava em circos a Caravana do Peru Falante, que contava com diversas atrações populares e performances de artistas famosos.

No início dos anos 60, Silvio tornou-se dono da sua primeira empresa, o Baú da Felicidade, comprada de seu amigo e mentor Manuel da Nóbrega e sendo essa uma parte fundamental do seu império empresarial. Na mesma época, ele estreou na TV com o programa “Vamos brincar de forca”, na TV Paulista, futura TV Globo.

Aos poucos, o comunicador foi conquistando o público e também divulgando o Baú da Felicidade – base para a criação do Grupo Silvio Santos. Anos depois, chegou a ter cinco horas do domingo na TV Globo, tornando-se a atração principal do canal e gerando inveja nos corredores.

Foi apenas nos anos 70, no entanto, após negociações com o governo militar, que Silvio recebeu a concessão de seu primeiro canal de TV, a Televisão Silvio Santos (TVS), que foi ao ar pela primeira vez em 1976. Em 1981, Silvio Santos conseguiu a concessão de mais quatro canais, os quais, juntos, formaram o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. A rede se consolidaria como a segunda força da televisão brasileira durante décadas, atrás da Rede Globo.

No fim dos anos 80, Silvio recebeu o diagnóstico de câncer na garganta e começou um tratamento nos Estados Unidos. O medo de perder a voz o fez refletir sobre sua vida. Ao voltar para a TV, ele falou em rede nacional sobre a doença, seu passado e seus arrependimentos.

Silvio Santos é casado, desde 1978, com Íris Abravanel (vivida em “O Rei da TV” por Leona Cavalli), com quem tem quatro filhas: Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Todas elas são ligadas, de alguma forma, ao negócio do pai, seja na parte administrativa ou artística.

O que poucos sabem, no entanto, é que Silvio foi casado, de 1962 a 1977, com Maria Aparecida Vieira, mais conhecida como Cidinha (interpretada por Roberta Gualda), mãe de sua filha mais velha Cíntia Abravanel (mãe do ator e cantor Tiago Abravanel) e da filha adotiva Silvia. Sua primeira mulher morreu de câncer em 1977, no anonimato, já que o apresentador a mantinha em segredo. Na época, ele também mantinha sigilo sobre as filhas.

Mariano Mattos, que interpreta Silvio Santos dos 28 aos 45 anos, relembra que essa fase etária representa o momento em que o comunicador ainda estava conquistando seu espaço na televisão. Já José Rubens Chachá é o responsável por interpretar Silvio dos 60 aos 80 anos de idade, idade em que o apresentador já era dono do SBT.

Os atores Guilherme Reis, Emílio de Mello, Leandro Ramos, Paulo Nigro, Larissa Nunes, Cássia Damasceno, Bárbara Maia, Elisa Romero, João Campos, Celso Frateschi, Roberta Gualda, Claudio Marcio, Gui Santana, Cacá Carvalho, João Campos, Pascoal da Conceição, André Abujamra, Ary França e entre outros nomes completam o elenco.

Realizada pela Gullane, “O Rei da TV” conta com oito episódios e tem direção geral de Marcus Baldini.