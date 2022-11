“Nada É por Acaso” é baseado no best-seller homônimo de Zibia Gasparetto

Nesta primeira adaptação de um romance de Zibia Gasparetto para os cinemas, duas mulheres, Marina (Giovanna Lancellotti) e Maria Eugênia (Mika Guluzian), não se conhecem no presente, mas tiveram uma forte relação em um passado distante. Marina volta de uma viagem com cinco milhões de reais em sua conta. Agora, ela só quer seguir em frente sem olhar para trás e encarar o que fez. Contudo, os encontros constantes entre Marina, Maria Eugênia, Henrique (Tiago Luz) e o filho do casal, não podem ser apenas uma coincidência. As duas mulheres vão descobrir que estão unidas por laços de amor e amizade que remontam para além dessa vida.

O longa é dirigido por Márcio Trigo e protagonizado por Giovanna Lancellotti e Rafael Cardoso. No elenco, também estão Tiago Luz, Mika Guluzian, Werner Schünemann e Fernando Alves Pinto.

“Nada É por Acaso” é produzido pela New Cine e TV, Raconto Produções e Coproduzido pela Orange Entretenimento e Estação Luz Produções. Com distribuição da Imagem Filmes, o filme chega aos cinemas no dia 17 de novembro.