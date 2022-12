“Siccità” é o grande vencedor do Prêmio Pirelli no Festival do Cinema Italiano no Brasil

“Siccità” (Seca), novo filme de Paolo Virzì (“A Primeira Coisa Bela”), é o ganhador do Prêmio Pirelli do Festival do Cinema Italiano no Brasil. O vencedor é o longa mais visto pelo público e está disponível para ser assistido no site do festival até o dia 4 de dezembro, assim como os outros filmes da programação, que continuam em cartaz no site até domingo.

O filme se passa numa Roma onde não chove há alguns anos, e, obviamente, isso transforma a vida dos habitantes da cidade. Assim, o longa acompanha um grupo de personagens nesse cenário apocalíptico de seca. “Siccità” foi apresentado na seleção oficial do Festival de Veneza de 2022 e recebeu os prêmios Francesco Pasinetti 2022, dado pelos Jornalistas Cinematográficos Italianos, e Soundtrack Stars Award de melhor trilha sonora.

O elenco conta com Monica Bellucci, Silvio Orlando e Valerio Mastandrea, e o roteiro é assinado por Virzì, Francesca Archibugi, Paolo Giordano e Francesco Piccolo.

O Festival do Cinema Italiano no Brasil é uma iniciativa promovida pela Câmara de Comércio Italiana de São Paulo em colaboração com a Embaixada da Itália, e começou com sessões presenciais em 4 de novembro, e segue no streaming até o próximo domingo, exibindo filmes inéditos e uma retrospectiva com Musas do Cinema Italiano.

Pela primeira vez, foi concluído um acordo de cooperação entre o Festival e a ANICA (Associação Italiana das Indústrias Cinematográficas Audiovisuais) com o objetivo de promover o intercâmbio cinematográfico entre o Brasil e a Itália, através de incentivos para a distribuição de filmes italianos.