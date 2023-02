Criadores de “Lupin”, “Elite” e “Souls” compartilham suas visões criativas no Serie_Lab Festival

Após duas edições online, o Serie_Lab Festival se prepara para retomar os encontros presenciais em sua sexta edição, que acontece em formato híbrido entre 8 e 14 de fevereiro. Entre os destaques do evento, dedicado a fomentar o desenvolvimento de séries e as trocas de experiências entre roteiristas, diretores, produtores e executivos criativos, estão a participação do roteirista francês François Uzan (foto), cocriador da série “Lupin”; do roteirista espanhol Darío Madrona, cocriador da obra “Elite”, além do alemão Alex Eslam, criador e diretor de “Souls”, série vencedora do prêmio de melhor roteiro de série no Canneseries de 2022.

Os três convidados internacionais integram a lista dos mais de cem profissionais do setor audiovisual convocados pelo festival para compartilhar sua expertise em mesas de discussão, sessões de pitchings, workshops, imersões e estudos de caso durante a primeira etapa do Serie_Lab, marcada para os dias 8, 9 e 10 de fevereiro, no Centro de Convenções do Centro Universitário Senac – Campus Santo Amaro, em São Paulo.

Toda a programação do Auditório Principal contará com transmissão simultânea online, ampliando as possibilidades de participação do público no evento, que inclui ainda outros dois espaços 100% presenciais: o Auditório de Pitchings, dedicado a apresentações abertas de projetos e palestras, e o Palco HUB, localizado na praça de encontros do evento, com bate-papos sobre o universo das séries. O objetivo do festival é criar canais de relacionamento para criadores de obras seriadas, permitindo a revelação de talentos e de projetos em diferentes formatos.

“Nesta edição, procuramos aumentar a integração internacional, com sete convidados estrangeiros. Teremos ainda participações online de Thomas Astruc, o criador da série animada ‘Miraculous: As Aventuras de Ladybug’; do produtor mexicano José Garcia Letona, ligado ao renomado Anima Estudios; do diretor da série ‘Notre-Dame’, Hervé Hadmar, e do produtor alemão Philipp Kaessbohrer, responsável por ‘Como Vender Drogas Online ‘Rápido’ e ‘Rei dos Stonks’. A produção de séries e a experiência da audiência está cada vez mais global e multimídia”, diz Gustavo Coltri, diretor e curador do festival.

Este ano, o Serie_Lab contará com pitchings abertos de 39 projetos selecionados. As apresentações serão distribuídas em quatro diferentes atividades: as Doctoring Sessions, com quatro sessões de pitchings acompanhadas de feedbacks de profissionais do mercado audiovisual; a Audio Series Session, voltada para o crescente mercado de audiosséries ficcionais e documentais; a Latino CoPro Session, destinada a criar mais oportunidades de networking e negócios para produtores da América Latina; e o Pitching Paradiso, com obras de profissionais que compõem a Rede Paradiso de Talentos, do Projeto Paradiso.

As obras vencedoras da Audio Series Session e da Latino CoPro Session receberão, como prêmio, respectivamente R$ 1 mil e R$ 5 mil. A sessão latina também destacará dois projetos com menções honrosas nas categorias Roteiro e Experiência de Série.

O evento prossegue nos dias 13 e 14 de fevereiro, apenas em formato virtual, com mais de 420 reuniões de rodadas de negócios. A atividade envolve mais de 45 empresas, entre produtores e players, incluindo Globoplay, Globo, Warner Bros. Discovery, Amazon Studios, Star+, Paramount+, Canal Brasil e grandes produtores como O2 Filmes, Boutique Filmes, Endemol Shine Brasil e Glaz Entretenimento, entre outros.

O Serie_Lab Festival conta com parceria acadêmica do Centro Universitário Senac – Campus Santo Amaro e parceria de conteúdo do Goethe-Institut Rio de Janeiro, da Embaixada da França no Brasil, do Projeto Paradiso e do Paradiso Multiplica. Além disso, o evento tem apoio de instituições e iniciativas do mercado audiovisual como Abra, API, Rota Festival, Narratologia, Apaci, Primeiro Tratamento, Cabíria Festival, Writer’s Room 51, Imprensa Mahon, Frapa, Apro, Conne, Product Placement House, Bravi, Brazilian Content e Sicav-RJ. Recebe ainda apoio de mídia da LatAm Cinema e da Revista de Cinema e apoio de recepção do Gexperience, do Um Coffee Co. e do Famoso Music & Food.