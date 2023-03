4 conselhos sobre como usar VPN para streaming de filmes seguro e protegido

Hoje em dia, há muitos softwares presentes no mercado que apareceram para facilitar ainda mais o dia a dia das pessoas. Dependendo do uso que cada um faz da internet, a lista pode ser bastante diversificada. Mesmo assim, é impossível negar que alguns desses softwares acabam se destacando entre os outros.

Esse é o caso, por exemplo, das VPN. Essas redes criptografadas têm conquistado cada vez mais usuários tanto em nível empresarial quanto em nível “pessoa física”. Para os particulares, um dos usos mais comuns que a VPN pode ter é aliada às plataformas de streaming, que também representam outro exemplo de extremo sucesso no Brasil . Acompanhe a leitura para conhecer um pouco mais dessa relação!

Como uma VPN pode potencializar as plataformas de streaming

Queijo com goiabada, churrasco com Coca-Cola gelada, café com leite… Há combinações que não precisam de muitas explicações. É o mesmo caso das VPN e das plataformas de streaming. Observe como usar as VPN para aproveitar ainda mais as opções de entretenimento do mercado e conheça motivos pelos quais um VPN free trial pode ser uma excelente opção!

1. Acesso a conteúdos mundiais

Foi-se o tempo em que o acesso aos conteúdos de música e vídeo eram limitadíssimos. Ouvir uma música hoje, por exemplo, não tem nada a ver com ouvir uma música antes da era do streaming .

Mesmo assim, não há nada tão bom que não possa melhorar. Ao usar uma VPN, além de aproveitarem todas as músicas disponíveis no seu país na sua plataforma de streaming favorita, os usuários podem ter acesso a conteúdos de qualquer lugar do mundo.

Isso significa que mudar a localização geográfica para garantir que pode conhecer qualquer música de qualquer artista disponível em outros países é uma realidade que pode demorar segundos!

2. Mais segurança no envio e recebimento de dados

Outro conselho no que diz respeito à utilização de uma VPN é que esta pode ser usada para proporcionar mais segurança ao usuário. Dados de acesso estão muito mais seguros caso haja uma VPN por trás a garantir um nível maior de criptografia.

Ao ligar a VPN antes de fazer login nas plataformas de streaming, o usuário está automaticamente mais seguro e protegido de ataques mal-intencionados.

3. Privacidade de navegação

A internet é uma maravilha, mas as propagandas excessivas relacionadas a tópicos do interesse do usuário podem ser insuportáveis. Assistir a um filme e receber publicidade relacionada; ouvir uma música e ser massacrado com propagandas de shows do artista… Tudo isso pode ser evitado com uma VPN.

Ao usar uma VPN, os históricos de pesquisa deixam de ser rastreáveis, por isso, os famosos “posts patrocinados” relacionados ao conteúdo previamente visto podem deixar de aparecer.

4. Segurança para navegar em wi-fi públicos

Os usuários de plataformas de streaming costumam aproveitar essas plataformas sobretudo em momentos de ócio. Isso muitas vezes quer dizer que estão em hotéis, aeroportos e cafés. Normalmente, para não estourarem o limite de dados, ligam-se a uma rede wi-fi pública que nem sempre é segura.

Nestes momentos, usar uma VPN pode ser um grande diferencial. Assim, é possível garantir um nível maior de segurança para aproveitar os conteúdos.

Unindo o útil ao agradável

Como foi possível perceber, há muitos motivos pelos quais se deve unir as plataformas de streaming a um serviço de VPN. Além disso, o uso de uma VPN traz muitas outras vantagens, de modo que os usuários acabem unindo o útil ao agradável e levando vários serviços pelo preço de um.