Governo do Estado de São Paulo divulga calendário 2023 do ProAC Editais

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, divulgou nesta sexta-feira (17) o calendário 2023 do Programa de Ação Cultural (ProAC), na modalidade Editais. Serão investidos neste ano cerca de R$ 100 milhões nas 45 linhas distintas.

O ProAC Editais tem como objetivo fomentar e difundir a produção artística em todas as regiões do estado, apoiando financeiramente projetos culturais nos mais diversos segmentos, como: Circo, Dança, Música, Teatro, Audiovisual, Literatura, Artes Visuais, entre outros. Há linhas de editais que contemplam projetos nas periferias para artistas, grupos coletivos, espaços culturais e comunidades. Estão mantidas as linhas voltadas para formação em Arte e Cultura e realização de cursos, oficinas e Artistas Iniciantes, além das novidades nos segmentos de Dança (Performance/Produção de obra inédita), Circo (Produção e Manutenção Lona e Produção e Apresentação de Número Circense) Museus (Salvaguarda De Acervos), Patrimônio Histórico e Cultura (Execução de Intervenções em Bem Protegido) e Publicação (Realização e Publicação de Conteúdo Cultural).

A abertura das inscrições tem início nesta sexta-feira, 17 de março, para o 1º bloco, que inclui teatro, dança e público infanto-juvenil com valor total de R$ 18 milhões; o 2º Bloco inicia em 21 de março e inclui Circo, Artes Visuais, Música Clássica, Erudita Contemporânea, Popular Instrumental e ópera, e Música Popular com valor de R$ 18 milhões; no 3º Bloco, as inscrições abrem em 22 de março e está voltado para Literatura e Audiovisual e terão valor de de R$ 19,5 milhões. Já no 4º Bloco, que abre no dia 24 de março, estão inseridos os Museus e Acervos, Patrimônio Histórico e Cultural, Cidadania Cultural, Eventos Culturais e Espaços Culturais com valor de R$ 26 milhões; por fim, no dia 27 de março, está o 5º Bloco, com Artistas Iniciantes, Formação em Arte e Cultura, Pesquisa e Publicação com de R$ 7,8 milhões.

Este ano, os projetos contemplados irão receber os aportes da Secretaria em parcela única, diferente dos anos anteriores em que o repasse era realizado em duas parcelas.

Haverá também, junto ao segundo bloco de lançamentos, o Edital do Convênio da Política Cultura Viva, de Premiação para Pontos de Cultura do Estado de São Paulo, com valor aproximado de R$1,3 milhão.

A partir de parceria com o SEBRAE, serão realizadas palestras e mentorias por meio de consultorias coletivas para os proponentes interessados em inscreverem as suas propostas. A ação tem como objetivo garantir melhor adequação no processo de elaboração, execução e prestação de contas.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato no 0800 570 0800 ou acessar o site do SEBRAE.

Haverá ainda a partir de 27 de março o balcão virtual tira-dúvidas dos proponentes via YouTube toda segunda-feira até a finalização das inscrições. A relação das datas e os horários será divulgada em breve e pode ser conferida pelo site da Secretaria. Além disso, dúvidas sobre o conteúdo dos Editais podem ser enviadas para o e-mail comunicacaoproaceditais@sp.gov.br

O programa Oficinas Culturais, uma iniciativa da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, já está com inscrições abertas para as oficinas de elaboração de projetos do ProAC. Serão mais de 750 vagas disponíveis. Os interessados podem se inscrever no link.

Confira a relação completa dos editais do ProAC e previsão de datas de abertura:

1º BLOCO

TEATRO; DANÇA; PÚBLICO INFANTO-JUVENIL

Início das inscrições: 17/3/23

Encerramento: 1/5/23

Valor por linha: De R$ 30 mil a R$ 200 mil

1. Teatro / Produção de Espetáculo Inédito

2. Teatro / Circulação de Espetáculo

3. Dança / Produção de Espetáculo Inédito

4. Dança / Circulação de Espetáculo

5. Dança/ Performance

6. Público Infanto-Juvenil / Produção de Espetáculo Inédito

7. Público Infanto-Juvenil / Circulação de Espetáculo

2º BLOCO

CIRCO; ARTES VISUAIS, MÚSICA CLÁSSICA, ERUDITA CONTEMPORÂNEA, POPULAR INSTRUMENTAL E ÓPERA; MÚSICA POPULAR

Início das inscrições: 21/3/23

Encerramento: 5/5/23

Valor por linha: De R$ 50 mil a R$ 200 mil

8. Circo / Produção e Manutenção/ Lona

9. Circo / Produção e Apresentação de Número Circense

10. Circo / Produção de Espetáculo

11. Circo / Circulação de Espetáculo

12. Artes Visuais / Produção Inédita

13. Artes Visuais / Circulação de Exposição

14. Música Clássica, Erudita Contemporânea, Popular Instrumental ou Ópera / Gravação de Álbum

15. Música Clássica, Erudita Contemporânea , Popular Instrumental ou Ópera / Circulação de Espetáculo

16. Música Popular / Gravação de Álbum

17. Música Popular / Circulação de Espetáculo

3º BLOCO

LITERATURA E AUDIOVISUAL

Início das inscrições: 22/3/23

Encerramento: 6/5/23

Valor por linha: De R$ 50 mil a R$ 500 mil

18. Literatura / Realização e Publicação de Obra Inédita de Ficção

19. Literatura / Realização e Publicação de Obra Inédita de Poesia

20. Literatura / Realização e Publicação de Obra Inédita de HQ

21. Literatura / Realização e Publicação de Obra Inédita de Não-Ficção

22. Literatura / Realização e Publicação de Obra Teatral Inédita

23. Literatura / Realização e Publicação de Obra Infanto-Juvenil Inédita

24. Literatura / Produção e Realização de Projeto de Incentivo à Leitura

25. Audiovisual / Complemento para Produção de Longa ou Série de Ficção ou Animação

26. Audiovisual / Complemento para Produção de Longa ou Série Documental

27. Audiovisual / Complemento para Finalização de Longa ou Série de Ficção ou Animação

28. Audiovisual / Complemento para Finalização de Longa ou Série Documental

29. Audiovisual / Produção e Lançamento de Curta

30. Audiovisual / Realização de Game, Conteúdo Transmídia ou Conteúdo XR

4º BLOCO

MUSEUS E ACERVOS; PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL; CIDADANIA CULTURAL; EVENTOS CULTURAIS; ESPAÇOS CULTURAIS

Início das inscrições: 24/3/23

Encerramento: 8/5/23

Valor por linha: De R$ 50 mil a R$ 250 mil

31. Museus / Adequação e Requalificação de Infraestrutura de Museus

32. Museus / Elaboração De Plano Museológico

33. Museus / Realização de Exposição em Museus

34. Museus / Salvaguarda De Acervos

35. Patrimônio Histórico e Cultura / Execução de Intervenções em Bem Protegido

36. Cidadania Cultural / Produção e Realização de Projeto Cultural / Cultura Popular, Caiçara, Cigana, Indígena e Quilombola

37. Cidadania Cultural / Produção e Realização de Projeto Cultural / Cultura Negra, Urbana e Hip Hop

38. Cidadania Cultural / Produção e Realização de Projeto Cultural / Cultura LGBTI

39. Cidadania Cultural / Produção, Realização ou Manutenção de Projeto Cultural em Periferias

40. Eventos Culturais / Produção e Realização de Mostra, Festival, Conferência , Seminário ou Premiação

41. Espaços Culturais / Apoio à Manutenção, Reforma, Ampliação ou Modernização

5º BLOCO

ARTISTAS INICIANTES; FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA; PESQUISA; PUBLICAÇÃO

Início das inscrições: 25/3/23

Encerramento: 9/5/23

Valor por linha: De R$ 30 mil a R$ 100 mil

42. Artistas Iniciantes / Produção e Realização de Projeto Cultural

43. Formação em Arte e Cultura / Realização de Cursos e Oficinas

44. Estudos e Pesquisas /Realização de Estudo ou Pesquisa Cultural

45. Publicação / Projeto de Publicação de Conteúdo Cultural no Estado de São Paulo