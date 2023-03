Selton Mello e Matheus Nachtergaele anunciam volta ao set para filmar “O Auto da Compadecida 2”

Mais de vinte anos depois do sucesso que levou às telonas a peça teatral do escritor paraibano Ariano Suassuna, “O Auto da Compadecida”, os atores Selton Mello e Matheus Nachtergaele se preparam para reviver Chicó e João Grilo na continuação do longa-metragem, “O Auto da Compadecida 2”. Com estreia prevista para o ano que vem, o novo filme conta com direção de Guel Arraes, desta vez em conjunto com Flávia Lacerda. A produção é da Conspiração e da H2O Films, que também fará a distribuição.