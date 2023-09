“Nosso Lar” retorna aos cinemas

O primeiro longa da franquia que levou mais de 4 milhões de pessoas aos cinemas em 2010, “Nosso Lar”, produzido, dirigido e roteirizado por Wagner de Assis, retorna às telonas de todo o Brasil hoje, 28 de setembro, com distribuição da Star Original Productions e produção da Cinética Filmes. Com a venda de ingressos a R$ 12 por conta da Semana do Cinema, iniciativa que envolve centenas de salas em todo o país, entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro, o filme celebra e prepara o público para a sequência, “Nosso Lar 2 – Os Mensageiros”, que estreia em 25 de janeiro de 2024.

Ao final da exibição de “Nosso Lar”, o espectador poderá conferir com exclusividade uma cena inédita da sequência. Iafa Britz, que produziu o primeiro longa da série, assina novamente a produção do segundo. “Nosso Lar” é baseado no livro homônimo de Chico Xavier, lançado pela FEB editora, e conta a história de André Luiz, um médico que, após sua morte, acorda no mundo espiritual. Quando é levado para a colônia Nosso Lar, uma região de cura, ele entende que existe uma nova forma de viver e dá início a uma jornada transformadora de autoconhecimento.