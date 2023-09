“Uýra – A Retomada da Floresta” retrata história de uma artista trans indígena

O Canal Brasil exibe o inédito “Uýra – A Retomada da Floresta”, no dia 8 de setembro, às 18h45. O documentário de Juliana Curi acompanha Uýra Sodoma, uma artista indígena trans que viaja pela Floresta Amazônica e, através da arte performática, ensina jovens sobre suas ancestralidades. O filme recebeu prêmios em festivais internacionais, como Melhor Documentário pelo Júri Popular no Frameline International LGBTQ+ Film Festival em São Francisco; Melhor Longa-Metragem Indígena no Bend Film Festival; e Prêmio do Júri na London Film Week.

No longa, Uýra utiliza sua arte para educar jovens e lidera um movimento que promove a união e inspira movimentos LGBTQIAP+ e ambientalistas no coração da Floresta Amazônica. As performances da artista são motivadas principalmente pela natureza e pelas lutas sociais e retratam a destruição do solo e a violência contra a vida, que são vencidas pelo surgimento de plantas jovens que abrem caminho para um novo e mais forte ecossistema.