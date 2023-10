BrLab Rough Cut, laboratório de montagem para filmes, tem inscrições prorrogadas

Foram prorrogadas as inscrições para o BrLab Rough Cut, um workshop especialmente dedicado à filmes de longa-metragem de toda América Latina, Península Ibérica e Itália, que se encontrem em etapa de montagem e pós-produção, que foi criado em 2018 como um novo espaço dentro do BrLab. A nova data de encerramento das inscrições é 17 de outubro.

Os projetos selecionados passam por consultorias com editoras e editores premiados, em sessões práticas na ilha de edição. Neste ano, os filmes selecionados receberão tutorias de Karen Akerman (“O Processo”, “A Febre”, entre outros) e Willem Dias (“Meu Nome é Bagdá”, “Os Matadores”, entre outros).

Ao longo dos últimos anos participaram do BrLab Rough Cut filmes como “Levante” (Lila Halla, Brazil/Uruguai/França, prêmio FIPRESCI na Semana da Crítica em Cannes, 2023); “Los Tiburones” (Lucía Garibaldi, Uruguai, prêmio melhor direção em Sundance 2019); “Como el Cielo Después de Llover” (Mercedes Gavíria, Colômbia, prêmios em Mar del Plata e Visions du Réel); “Paterno” (Marcelo Lordello, Brasil, 2021); “O Livro dos Prazeres” (Marcela Lordy, Brasil, 2022); “Canção ao Longe” (Clarissa Campolina, Brasil, 2022), “Os Primeiros Soldados” (Rodrigo Oliveira, Brasil, 2022), entre outros.

Pela primeira vez, o BrLab Rough Cut se desdobra em uma segunda etapa onde os filmes serão mostrados e discutidos com outros profissionais da indústria audiovisual do Brasil e do exterior. Entre os dias 24 e 28 de novembro, na paradisíaca cidade de São Miguel do Gostoso, no Estado do Rio Grande do Norte, ocorrerá a primeira edição do Work In Progress BrLab/Gostoso, onde os filmes trabalhados no BrLab Rough Cut serão exibidos para um seleto grupo de profissionais que possam, após as exibições, discutir e apontar caminhos criativos e comerciais para as obras.

As inscrições podem ser realizadas através de formulário de inscrição no site, brlab.com.br. Os filmes selecionados para a primeira etapa devem, necessariamente, participar da segunda etapa, e vice-versa.