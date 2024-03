Estreia a comédia “Dois é Demais em Orlando”

“Dois é Demais em Orlando”, novo longa do diretor Rodrigo Van Der Put (“Juntos e Enrolados”), apresenta Eduardo Sterblitch e um grande elenco de comediantes numa comédia repleta de aventuras para toda a família. O filme estreia nesta quinta-feira, 28 de março, em 420 salas de cinema em todo país.

Com roteiro de Daniela Ocampo e Luiza Yabrudi, o filme conta a história de João, um cara apaixonado por parques de diversão, filmes e super-heróis. Ele está prestes a tirar férias e realizar um grande sonho: conhecer os parques do Universal Orlando Resort, na Flórida. Mas é surpreendido por um pedido inesperado de Clara (Luana Martau), sua chefe: levar o seu filho, Carlos Alberto (Pedro Burgarelli), um menino de 11 anos muito maduro e nada aventureiro, no voo até Orlando. O plano é entregar o garoto ao pai, Ricardo (Anderson Di Rizzi), que mora nos Estados Unidos, mas tudo dá errado. E, muito a contragosto, João e Carlos Alberto ficam “presos” um ao outro durante a viagem.

João compartilha as frustrações do passeio com os amigos do trabalho Maristela (Polly Marinho) e Nelsinho (Estevam Nabote), que pedem que ele fique próximo de Carlos Alberto para descobrir mais sobre as mudanças que estão acontecendo na empresa. Com muito humor e confusão para toda a família, e nos cenários dos parques da Universal, a dupla vai aprender a conviver com suas diferenças e enfrentar seus maiores medos. Daniel Furlan, Aryè Campos, Morena Machado, Robson Nunes e Cezar Maracujá completam o elenco.

“Dois é Demais em Orlando” foi rodado nos parques do Universal Orlando Resort, nos Estados Unidos. A produção é da MPC Filmes, a coprodução é da Globo Filmes, Telecine e Universal Pictures. A H2O Films assina a distribuição.