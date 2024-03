Sesc RJ oferece oficinas virtuais gratuitas de roteiro e cinema

O 5º Argumenta, laboratório imersivo do Sesc RJ que oferece capacitação gratuita para novos roteiristas, abriu inscrições para oficinas virtuais gratuitas que serão ministradas por participantes do projeto. As atividades serão realizadas entre os dias 9 e 18 de abril. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de abril, no formulário online disponível em https://forms.office.com/r/bNBPteJUfS.

Nas oficinas, serão abordadas temáticas relacionadas ao universo do cinema, a produção de roteiros e a construção de personagens. São oferecidas 40 vagas em cada oficina. Podem se inscrever pessoas maiores de 18 anos. Não é necessário conhecimento prévio em cinema.

As oficinas serão realizadas por Gabriel Newton, Duba Rodrigues, Daniel Veiga, Xulia Doxágui, Allan Costa, Euler Lopes, Karkará Tunga e Matheus Hoffman. Todos foram selecionados para o Argumenta, que ofereceu, no fim do ano passado, mentoria com especialistas do mercado audiovisual que os ajudaram a aprimorar os seus projetos de longa-metragem de ficção.

No ano passado, o Sesc RJ recebeu 872 inscrições de roteiristas de 26 estados e 4 países (Argentina, Chile, França e Nicarágua), interessados em participar do laboratório. Desse total, 10 foram selecionados e tiveram os custos de transporte, assim como estadia e alimentação para as atividades em Petrópolis custeados pela instituição.

O Argumenta foi criado em 2018 com o objetivo de contribuir com a cadeia produtiva audiovisual, qualificando e facilitando a penetração de projetos de todo o país nesse mercado, promovendo a formação de novos agentes culturais de forma democrática, para a diversificação da oferta de conteúdo qualificado.